«Ты здесь не случайно»: первый трейлер «Комы» Кот-редактор 27.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» выпустила первый трейлер «Комы» — отечественного фантастического долгостроя Никиты Аргунова (продюсер «Защитников» и «Мафии») про фрагментированное измерение из воспоминаний, куда люди попадают во время комы. Ему-то и посвящён ролик. Вот как звучит синопсис: После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство комы, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле. В главных ролях числятся Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Любовь Аксенова, Милош Бикович и другие, сценарий к фильму писали сам Аргунов, Алексей Гравицкий («Непрощённый», «Землетрясение») и Тимофей Декин («Лучше, чем люди»). Бюджет картины составляет 265 миллионов рублей (для сравнения, первая часть «Притяжения» обошлась в 380 миллионов). Первый тизер «Комы» появился ещё в ноябре 2016 года, с тех пор дату релиза несколько раз переносили. Сейчас фильм стоит на 14 ноября. Читайте также Первый тизер «Вторжения» — продолжения «Притяжения» Фёдора Бондарчука 23.05.2019 В прокат выйдет с 1 января 2020-го. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: