«Ты здесь не случайно»: первый трейлер «Комы»

Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» выпустила первый трейлер «Комы» — отечественного фантастического долгостроя Никиты Аргунова (продюсер «Защитников» и «Мафии») про фрагментированное измерение из воспоминаний, куда люди попадают во время комы. Ему-то и посвящён ролик.

Вот как звучит синопсис:

После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство комы, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле.

В главных ролях числятся Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Любовь Аксенова, Милош Бикович и другие, сценарий к фильму писали сам Аргунов, Алексей Гравицкий («Непрощённый», «Землетрясение») и Тимофей Декин («Лучше, чем люди»). Бюджет картины составляет 265 миллионов рублей (для сравнения, первая часть «Притяжения» обошлась в 380 миллионов).

Первый тизер «Комы» появился ещё в ноябре 2016 года, с тех пор дату релиза несколько раз переносили. Сейчас фильм стоит на 14 ноября.