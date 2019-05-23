Первый тизер «Вторжения» — продолжения «Притяжения» Фёдора Бондарчука

SonyPicturesRU опубликовала первый тизер отечественной фантастической картины «Вторжение» — это продолжение «Притяжения» Фёдора Бондарчука.

Ролик посвящён героине первого фильма Юле, над которой учёные ставят опыты. Девушку заставляют усомниться в том, что всё произошедшее — плод её больного воображения.

Тизер представили на Каннском международном кинофестивале, и Бондарчук изданию Variety пояснил, что фильм планируется выпускать не только в России, но и в других странах. Вместе с тизером появился и первый постер.

«Притяжение» вышло в 2017 году и при бюджете в 380 миллионов рублей собрало больше миллиарда. «Вторжение» тоже ставит Фёдор Бондарчук, теперь бюджет равен 650 миллионам, а на маркетинг уйдёт 150. Кстати, нам первая часть скорее пришлась по душе — в ней хватает проблем, типичных для подростковой фантастики, но получилось неплохо.

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P.S.