Первый тизер «Вторжения» — продолжения «Притяжения» Фёдора Бондарчука Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение SonyPicturesRU опубликовала первый тизер отечественной фантастической картины «Вторжение» — это продолжение «Притяжения» Фёдора Бондарчука. Ролик посвящён героине первого фильма Юле, над которой учёные ставят опыты. Девушку заставляют усомниться в том, что всё произошедшее — плод её больного воображения. Тизер представили на Каннском международном кинофестивале, и Бондарчук изданию Variety пояснил, что фильм планируется выпускать не только в России, но и в других странах. Вместе с тизером появился и первый постер. «Притяжение» вышло в 2017 году и при бюджете в 380 миллионов рублей собрало больше миллиарда. «Вторжение» тоже ставит Фёдор Бондарчук, теперь бюджет равен 650 миллионам, а на маркетинг уйдёт 150. Кстати, нам первая часть скорее пришлась по душе — в ней хватает проблем, типичных для подростковой фантастики, но получилось неплохо. Читайте также «Притяжение»: стоит ли смотреть фильм? Обзор 26.01.2017 Фёдор Бондарчук снял свой наименее спорный фильм. И фраза «А мы из Чертанова» была действительно к месту. P.S. Фёдор Бондарчук на съёмках «Вторжения» носит дождевик с меметичной надписью «Вы знаете Руса» — она стала популярна после обзора BadComedian Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: