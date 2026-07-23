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У киновселенной Marvel есть планы на Майлза Моралеса — второго Человека-паука

Кот-император
23 июля 10:46
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1 минута на чтение
Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал китайскому изданию Watching Hollywood о дальнейших планах на киновселенную. Среди прочего он признал, что есть планы ввести в КВМ Майлза Моралеса — альтернативного Человека-Паука, ставшего главным героем серии мультфильмов «Паутина вселенных».
Кевин Файги
Хорошая новость в том, что у Sony есть серия «Человек-паук: Через вселенные», которая очень популярна и великолепна, а «За пределами вселенной» выйдет в следующем году. Но да, у нас определённо есть планы <на живого Майлза>, и, думаю, у игрового фильма о Человеке-пауке такая судьба: добавить Майлза когда-нибудь после завершения серии «Через вселенные». Мы думаем и обсуждаем новые приключения Человека-паука, независимо от соглашений или контрактов. Моя партнёрша по продюсированию, Эми Паскаль, уже работает над этим, и у нас были подробные обсуждения того, о чём могут быть следующие два, три, четыре и пять фильмов о Человеке-пауке.
Напомним, что права на экранизацию комиксов про Человека-паука принадлежат студии Sony, которую возглавляет Эми Паскаль.

Файги также сказал, что в новой фазе киновселенная должна стать «проще» и привлечь новых зрителей:
«Мстители 6» — это начало. Они создадут более упорядоченную, упрощённую, единую вселенную, за которой будет легче следить. Что-то будет знакомым, но очень и очень многое станет совершенно новым.

Возвращаясь к тому, о чём мы говорили ранее, — о привлечении молодёжи и установлении связи с новым поколением зрителей, — именно об этом и будет следующая вселенная. И в её основе, по сути, будут „Люди Икс“.

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Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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