У киновселенной Marvel есть планы на Майлза Моралеса — второго Человека-паука





Возвращаясь к тому, о чём мы говорили ранее, — о привлечении молодёжи и установлении связи с новым поколением зрителей, — именно об этом и будет следующая вселенная. И в её основе, по сути, будут „Люди Икс“.

«Мстители 6» — это начало. Они создадут более упорядоченную, упрощённую, единую вселенную, за которой будет легче следить. Что-то будет знакомым, но очень и очень многое станет совершенно новым.