В австралийском городе Джилонг изобретательная компания-застройщик назвала улицы в честь героев из «Игры престолов», но тут же была вынуждена переименовать одну из них. Дело в том, что жителям района Charlemont Rise не понравилось, что улица носила название Lannaster Road.

Они ссылались на то, что это [Ланнистеры] имеет отношения к инцесту… в вымышленным мире. Менеджер проекта Гэри Смит

Смит также рассказал, что он даже изменил название с «Lannister» на «Lannaster», чтобы сделать его «не столь очевидным». Другие названия возмущения не вызвали, и улицы остались при своих именах, среди которых Stannis Street, Tywin Street и Baelish Drive.

Мы нуждались в оригинальных названиях, а так как все было уже занято, нам пришлось мыслить неординарно. Мне всегда нравились имена в «Игре престолов». Менеджер проекта Гэри Смит

Город проголосовал против такого названия, а администрация решила, что улице стоит дать имя, которое бы никого не оскорбляло. Сейчас она носит название Precinct Road, не имеющее отношения к «Игре престолов».

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