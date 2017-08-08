Вчера, 7 августа, в возрасте 88 лет скончался Харуо Накадзима — актёр, впервые сыгравший Годзиллу. Причиной смерти стала пневмония. Об этом агентству Associated Press сообщила дочь Накадзимы.

Актёр сыграл всем известную рептилию в двух фильмах — «Годзилла» (1954) и «Годзилла против Гайгана» (1972). Чтобы воплотить на экране гигантского ящера, Накадзима снимался в специальном резиновом костюме и подражал походке слона. Он стремился изобразить существо, которое может уничтожить всё на своем пути.

Помимо «Годзиллы», актёр снимался в других фильмах о кайдзю, а также в военных картинах. Среди его работ — роль в фильме Акиры Куросавы «Семь самураев».

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