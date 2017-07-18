Университет Брауна (Род-Айленд) выложил в Сеть отсканированные работы Говарда Филлипса Лавкрафта. Там можно обнаружить самодельные журналы, черновики рассказов, а также статьи, напечатанные на машинке. Одна из рукописей — это 8 страниц заметок о сюжете «Хребтов безумия».

Среди манускриптов есть черновики рассказов «Зверь в пещере» и «За стеной сна». В последнем встречаются части, которые не вошли в финальную версию. Университет также опубликовал 14-страничный журнал об астрономии, полностью рукописный и проиллюстрированный Лавкрафтом. Он называется «Летопись провиденской обсерватории. Различные наблюдения».

Записи выглядят так, словно их написал один из героев Лавкрафта. Только посмотрите на эти фрагменты!

Университет Брауна выложил отксканированные манускрипты Говарда Лавкрафта 1

Обложка журнала Лавкрафта

Университет Брауна выложил отксканированные манускрипты Говарда Лавкрафта 2

Черновики «Хребтов безумия» на листках отрывного календаря.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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