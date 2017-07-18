Университет Брауна (Род-Айленд) выложил в Сеть отсканированные работы Говарда Филлипса Лавкрафта. Там можно обнаружить самодельные журналы, черновики рассказов, а также статьи, напечатанные на машинке. Одна из рукописей — это 8 страниц заметок о сюжете «Хребтов безумия».
Среди манускриптов есть черновики рассказов «Зверь в пещере» и «За стеной сна». В последнем встречаются части, которые не вошли в финальную версию. Университет также опубликовал 14-страничный журнал об астрономии, полностью рукописный и проиллюстрированный Лавкрафтом. Он называется «Летопись провиденской обсерватории. Различные наблюдения».
Записи выглядят так, словно их написал один из героев Лавкрафта. Только посмотрите на эти фрагменты!
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