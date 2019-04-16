16 апреля в сети появился четырёхминутный отрывок из «Мстителей: Финал». Показанные фрагменты не попадали в трейлеры, так что ролик определённо можно считать спойлерным. Он заснят в плохом качестве, однако отдельные детали вполне можно разглядеть.

Смотрите на свой страх и риск. И об увиденном лучше не строчить в комментариях — другим читателям это не понравится.