16 апреля в сети появился четырёхминутный отрывок из «Мстителей: Финал». Показанные фрагменты не попадали в трейлеры, так что ролик определённо можно считать спойлерным. Он заснят в плохом качестве, однако отдельные детали вполне можно разглядеть.
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