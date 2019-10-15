Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам. После экранов загрузок, иконок, элементов интерфейса, моделей и озвучки теперь можно увидеть полноценный геймплей. Предположительно, это одна из ранних бета-версий.

Ролик опубликовал пользователь Reddit с ником boskee, который смог запустить клиент. По его словам, модели нежити и ночных эльфов в нём старые, обновлены только Орда и Альянс. Судя по всему, речь о ранней версии клиента. В ней он каких-то критических багов не обнаружил.