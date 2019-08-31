В сети неожиданно появился тизер «Хищных птиц» — очередного кинокомикса DC, который на этот раз рассказывает о команде злодеек/героинь под предводительством Харли Квинн (Марго Робби). В картине также появятся Охотница (Мэри Элизабет Уинстед) и Чёрная канарейка (Джерни Смоллетт). Главного злодея — Чёрную маску — сыграл Юэн Макгрегор.

⚡⚡Сначала кажется, что это трейлер «Оно», но на самом деле — это слитый украинский тизер «Хищных птиц»! pic.twitter.com/8ls5nZ8XDS — Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) August 31, 2019

Если видео удалят или заблокируют, то рекомендуем обратить внимание на эти кадры — они появились в сети на день раньше и, по сути, представляют собой пересказ ролика:

В российский прокат фильм выйдет 6 февраля 2020-го.