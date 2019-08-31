В сети неожиданно появился тизер «Хищных птиц» — очередного кинокомикса DC, который на этот раз рассказывает о команде злодеек/героинь под предводительством Харли Квинн (Марго Робби). В картине также появятся Охотница (Мэри Элизабет Уинстед) и Чёрная канарейка (Джерни Смоллетт). Главного злодея — Чёрную маску — сыграл Юэн Макгрегор.

Если видео удалят или заблокируют, то рекомендуем обратить внимание на эти кадры — они появились в сети на день раньше и, по сути, представляют собой пересказ ролика:

Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 1 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 2 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 3 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 4 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 5 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 6 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 7 Утечка: украинский трейлер и слитые кадры «Хищных птиц» с Марго Робби 8

В российский прокат фильм выйдет 6 февраля 2020-го.

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