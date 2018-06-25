Шоураннер сериала «Ведьмак» для Netflix Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в твиттере, что съёмочная команда готова приступить к кастингу. Но на этот раз прослушивания пройдут немного иначе.

Чтобы избежать вероятных спойлеров и утечек, создатели сериала отправят кандидатам не финальные отрывки сценария, а специально подготовленные сцены, которых в самом сериале не будет.

Как правило, директор по кастингу рассылает сцены с конкретными персонажами из первой серии сценария. Но поскольку у нас будет международный кастинг (что означает множество электронных писем и самопрезентаций), а интернет не умеет хранить секретов, мы специально написали для главных героев несколько сцен. Они в точности отражают нюансы эмоций, которых мы ждём от Геральта и компании. Но в этих сценах спойлеров нет! Так что если вы наткнётесь на некоторые спойлеры в Сети, то знайте — да, они, скорее всего, реальны. Но они не будут иметь никакого отношения к тем историям, которые мы расскажем.

Вот так выглядят эти отрывки сценария — для Геральта, Лютика и Йеннифер:

Уже скоро начнётся кастинг сериала «Ведьмак»

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Кот-редактор
Кот-редактор
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