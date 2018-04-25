Несколько дней назад мы писали, что писатель Анджей Сапковский встретился в Польше с Лорен Шмидт Хиссрич — шоураннером грядущей экранизации «Ведьмака» от Netflix. Мы точно не знаем, о чём они разговаривали, но, похоже, речь шла о чрезвычайно важных консультациях!

На минувшем фестивале Comic Con в Варшаве пан рассказал, что именно входит в его обязанности консультанта. Его слова приводит один из посетителей на Reddit.

Как консультант я должен удостовериться, что в сериале не появится задним числом Эд Ширан и не начнёт петь.

Очевидно, речь идёт о первой серии из последнего сезона «Игры престолов», в которой Арья встретила отряд Ланнистеров. Среди них был добродушный рыжий певец с красивым голосом — его сыграл популярный британский исполнитель Эд Ширан.

Кроме того, писатель рассказал, что он уже познакомился со сценарием первой серии «Ведьмака» и она ему понравилась. Увы, он не может рассказать больше, поскольку подписал соответствующие бумаги. И он предупредил, что у авторов новой экранизации есть полное право вносить какие-либо отличия по сравнению с первоисточником.

Кроме того, на том же «Комик Коне» в Варшаве Сапковский рассказал, что планирует выпустить ещё одну книгу о ведьмаке Геральте. Правда, никаких подробностей он не сообщил. Вполне вероятно, что роман поступит в продажу вместе с премьерой сериала.