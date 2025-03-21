CD Projekt хочет выпускать больше контента по своим играм в формате книг, сериалов и аниме

Мы не будем создавать все сами, но и не планируем полностью отдавать ключевые творческие решения нашим партнерам. Для нас очень важно, чтобы наши бренды были узнаваемыми. Поэтому мы создали команду по франчайзингу, которая занимается поиском возможностей для использования наших IP в различных форматах.