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CD Projekt хочет выпускать больше контента по своим играм в формате книг, сериалов и аниме

Андрей Квасков
21 марта 18:28
1 минута на чтение
Соруководители CD Projekt Адам Бадовский и Михал Новаковский в новом интервью заявили, что амбиции компании стали еще выше.
CD Projekt
Мы стремимся стать ведущим мировым производителем поп-культуры и развлечений, сохраняя основной акцент на играх. Наши проекты могут принимать самые разнообразные формы — фильмы, сериалы, анимацию, книги и многое другое. Аниме Edgerunners — это лишь малая часть того, что мы запланировали на ближайшие годы.
Компания уже ведет переговоры со сторонними партнерами, а также работает над некими секретными проектами.
CD Projekt
Мы не будем создавать все сами, но и не планируем полностью отдавать ключевые творческие решения нашим партнерам. Для нас очень важно, чтобы наши бренды были узнаваемыми. Поэтому мы создали команду по франчайзингу, которая занимается поиском возможностей для использования наших IP в различных форматах.
Сейчас CD Projekt занята The Witcher 4, сиквелом Cyberpunk 2077, спин-оффом «Ведьмака» и неким проектом под кодовым названием Hadar.

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Андрей Квасков
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