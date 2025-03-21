CD Projekt хочет выпускать больше контента по своим играм в формате книг, сериалов и аниме

Соруководители CD Projekt Адам Бадовский и Михал Новаковский в новом интервью заявили, что амбиции компании стали еще выше.
CD Projekt
Мы стремимся стать ведущим мировым производителем поп-культуры и развлечений, сохраняя основной акцент на играх. Наши проекты могут принимать самые разнообразные формы — фильмы, сериалы, анимацию, книги и многое другое.
Аниме Edgerunners — это лишь малая часть того, что мы запланировали на ближайшие годы.
Компания уже ведет переговоры со сторонними партнерами, а также работает над некими секретными проектами.
CD Projekt
Мы не будем создавать все сами, но и не планируем полностью отдавать ключевые творческие решения нашим партнерам.Для нас очень важно, чтобы наши бренды были узнаваемыми. Поэтому мы создали команду по франчайзингу, которая занимается поиском возможностей для использования наших IP в различных форматах.
Сейчас CD Projekt занята The Witcher 4, сиквелом Cyberpunk 2077, спин-оффом «Ведьмака» и неким проектом под кодовым названием Hadar.
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