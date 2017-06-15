В честь Адама Уэста в Лос-Анджелесе установят памятник в виде бэт-сигнала

В честь Адама Уэста в Лос-Анджелесе установят памятник в виде бэт-сигнала

В Лос-Анджелесе установят памятник в виде бэт-сигнала умершему актёру Адаму Уэсту, который более всего известен по роли Бэтмена в сериале 60-х годов.

По информации портала Coming Soon, 15 июня сам мэр города Эрик Гарсетти включит прожектор, чтобы почтить память актёра. В комиксах и фильмах про Бэтмена прожектор в виде бэт-сигнала применяется, чтобы дать Бэтмену сигнал о надвигающейся опасности. Комиссар Джеймс Гордон включал его лишь в крайних случаях.

Памятник установят на одной из башен Сити Холла на Спринг Стрит. На включение приглашены самые преданные фанаты, которым предлагается прийти в костюмах Бэтмена.

Кроме того, родственники актёра учредили фонд имени Адама Уэста. Все полученные деньги фонд будет переводить на счёт Госпиталя Святого Иуды Фаддея и благотворительной организации Camp Rainbow Gold, помогающей детям, больным раком.

Напомним, Адам Уэст ушёл из жизни 10 июня в возрасте 88 лет от лейкемии. о словам СМИ, он умер мирно в окружении жены, детей, внуков и правнуков.

С 2000-го года Уэст озвучивал мэра Адама Уэста в мультсериале «Гриффины», который был пародией на него самого. Последний раз Уэста можно было увидеть в сериале «Бессильные» в роли камео, а недавно он появился и в «Теории большого взрыва».