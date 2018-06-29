Уже на этих выходных, 30 июня и 1 июля, состоится новая бесплатная игротека Magic the Gathering, которая пройдёт во всех клубах сети по России, СНГ и Европе. Она будет посвящена новому грядущему выпуску «Базовый выпуск 2019».

Wizards of the Coast организуют мероприятия Magic Open House раз в несколько месяцев. Это отличная возможность познакомиться с MtG и сыграть свои первые партии. На таких игротеках всем пришедшим раздают бесплатные приветственные колоды, которые участники оставляют у себя. Кроме того, лучших игроков наградят специальной фольгированной картой «Бездомный Уязвитель» из нового выпуска — с эксклюзивной иллюстрацией.

Игротека будет посвящена «Базовому выпуску 2019», который поступит в продажу 13 июля. Если с картами хочется познакомиться раньше, то на самом мероприятии можно приобрести хоть все из пяти новых колод Мироходцев.

Новый сет посвящён классическому антуражу и возвращению к корням серии: драконы, эльфы, зомби, ангелы, призраки… Никаких больше странных миров и псевдоегипетских богов! Выпуск представит новые версии Мироходцев: Аджани, Лилиану, Никола Боласа, Теззерета и Сархану Воль. К уже знакомым планарным путешественникам примкнёт новичок — Вивьен Рейд.

Найти ближайший клуб-магазин можно на этой карте.

А для москвичей действует специальное предложение — на игротеку пойдёт наш главный игрок в MtG Игорь Хованский. Найти его можно будет здесь в клубе Geek Wars, что на м. Менделеевская (ул. Новослободская 50/1, стр. 2). Приходите!