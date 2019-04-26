Издание The Guardian сообщает, что в фонде писателя Энтони Берджесса нашли продолжение классического антиутопичного романа «Заводной апельсин» — главной книги писателя, которая принесла ему мировую известность.

Незаконченная рукопись называется The Clockwork Condition («Заводное состояние»). В ней примерно 200 страниц текста, заметок и планов. Сам Берджесс охарактеризовал вторую часть как «главное философское высказывание о состоянии современного человека».

Писатель работал над книгой в 1970-х, однако не завершил её. Рукопись лежала в архиве его дома в Италии. В 1993 году дом продали, а архив передали в фонд писателя. Текст нашёл директор фонда Эндрю Бисвэлл. Он сообщил, что с ним уже связались несколько издателей.

Наше время. Взгляд из 1962 года. Лондон под властью подростковых банд. Насилие превращается в один из видов спорта. Для молодёжи не осталось ничего святого, или просто уважаемого. На фоне этой мрачной картины разворачивается история Алекса — главаря одной из молодёжных шаек. Обыкновенный подросток, закономерный продукт общества. Находящий прелесть в убийствах, грабежах, бессмысленном вандализме. Но у него есть один маленький пунктик — он очень любит и ценит классическую музыку. И это его нехарактерное увлечение в конце-концов играет с ним жестокую шутку. аннотация с сайта «Лаборатория фантастики»

Книга увидела свет в 1962 году, а в 1971 году Стенли Кубрик снял экранизацию, которая впоследствии стала классикой кино.