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В Games Workshop хотят повторить успех Warhammer 40,000: Space Marine 2

Андрей Квасков
15 января 14:37
325
1 минута на чтение
Games Workshop в своем новом отчете отметила успех Warhammer 40,000: Space Marine 2, который в компании намерены повторить.
Games Workshop
Мы признаем, что для Warhammer такие успехи в мире видеоигр — это не данность. Очевидно, мы уже смотрим в сторону следующего проекта.
О каком тайтле идет речь, пока неясно. Одной из немногих анонсированных игр по Warhammer остается Mechanicus II, но у нее пока нет даты релиза.

В конце 2024-го стало известно, что продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 превысили 5 млн копий, что стало большим успехом для студии Saber Interactive.

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Андрей Квасков
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