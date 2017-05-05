Канал HBO привлёк группу сценаристов, которые совместно с писателем Джорджем Мартином начали разрабатывать сценарии четырёх новых проектов по «Игре престолов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Канал не собирается расставаться с прибыльной франшизой. Сценаристы готовят четыре сериала, действие которых будет разворачиваться в мире «Песни льда и огня». Судя по всему, нас ждут истории до, после или даже во время событий, показанных в сериале. Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс выступят в роли исполнительных продюсеров, но сценариями новых шоу заниматься не будут.

Над сериалами работают опытные сценаристы, которые ранее трудились над сюжетами для больших и малых экранов: Макс Боренштейн («Конг: Остров Черепа», «Годзилла»), Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба»), Брайан Хельгеланд («Робин Гуд») и Карли Врэй («Безумцы», «Оставленные»). После того, как сценарии будут завершены, в HBO выберут лучшие и запустят их в производство.

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