Смерть Кэрри Фишер стала трагедией для поклонников «Звёздных войн» по всему миру. Актриса успешно сыграла в «Пробуждении Силы» и успела сняться для «Последних джедаев». Но никто не знает, как теперь создатели фильмов выведут героиню из сюжета. Актёр Марк Хэмилл пообещал, что сценаристы приложат для этого все усилия.

По его словам, каждый новый эпизод был посвящён одному из героев классической трилогии. В «Пробуждении Силы» акцентировали внимание на Хане Соло, в «Последних джедаях» в фокусе будет Люк, а в девятом большую роль должна была сыграть Лея. Увы, всё вышло иначе.

Вам она понравится в «Последних джедаях». Я знаю, что они ищут способ достойно завершить её историю в девятом эпизоде, хотят почтить с должным уважением. Хан Соло был заметен в «Пробуждении Силы», Люк будет заметен в «Последних джедаях», а Лея должна была стать самой заметной в девятом эпизоде. Весь мир ощущает пустоту, которую она оставила, но мы должны справиться с этим. Марк Хэмилл

Любопытна небольшая деталь. В трейлере «Последних джедаев» нам дают понять, что Кайло Рен собирается якобы взорвать корабль, на котором находится Лея. По всей видимости, этого всё же не произойдёт и героиня доживёт до IX эпизода. Вопрос в том, как создатели завершат её сюжетную линию. Вероятнее всего, им придётся прибегнуть к отснятому материалу времён «Пробуждения Силы» и компьютерной графике.