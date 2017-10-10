10 октября в Сети появился новый трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн» — и это было впечатляюще! Старые и новые герои, космические и наземные баталии, тренировка Рей, хмурый Люк и якобы несколько сюжетных поворотов.

Трейлер «Последних джедаев» ждали очень долго, ведь первый тизер появился ещё в апреле. И вот как встретили ролик поклонники космической саги.

Комментарии к англоязычной версии трейлера

«»: реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 4

У меня оргазм и сердечный приступ одновременно!

«»: реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 1

Показали не очень много, но достаточно для хайпа и новых вопросов.

«»: реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 2

«Звёздные войны. Эпизод 8: подростковые годы Кайло Рена. Это не какой-то период (Отсылка к мему про переходный возраст подростков. — Прим. МирФ)

«»: реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 3

Кадр  с Кайло Реном и штурмовиками Первого Ордена очень напоминает 501-й легион и выполнение приказа 66 Дартом Вейдером. 

Обратная связь. Реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 7

А вот несколько комментариев к дублированной версии трейлера

 

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Обратная связь. Реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 8

Немного постов из Твиттера

То чувство, когда посмотрел новый трейлер «Последних джедаев».

В последнее время часто вижу в Сети много рассуждений на этот счёт. Любопытно.

Вещи, за которые я переживаю в 2017 году:
— ядерная война
— права человека
— природная катастрофа
— Рэй принимает руку Кайло Рена

Самые значимые кадры из трейлера для меня. 

Обратная связь. Реакция фанатов на новый трейлер «Последних джедаев» 9

И немного комментариев из профильных сообществ «Вконтакте»

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