10 октября в Сети появился новый трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн» — и это было впечатляюще! Старые и новые герои, космические и наземные баталии, тренировка Рей, хмурый Люк и якобы несколько сюжетных поворотов.
Трейлер «Последних джедаев» ждали очень долго, ведь первый тизер появился ещё в апреле. И вот как встретили ролик поклонники космической саги.
Комментарии к англоязычной версии трейлера
У меня оргазм и сердечный приступ одновременно!
Показали не очень много, но достаточно для хайпа и новых вопросов.
«Звёздные войны. Эпизод 8: подростковые годы Кайло Рена. Это не какой-то период (Отсылка к мему про переходный возраст подростков. — Прим. МирФ)
Кадр с Кайло Реном и штурмовиками Первого Ордена очень напоминает 501-й легион и выполнение приказа 66 Дартом Вейдером.
А вот несколько комментариев к дублированной версии трейлера
Немного постов из Твиттера
The FEELS!!! #StarWars #TheLastJedi pic.twitter.com/0RgtP8MuYl
— IGN (@IGN) October 10, 2017
То чувство, когда посмотрел новый трейлер «Последних джедаев».
Been seeing a lot of this going around lately. Curious. #StarWars #TheLastJedi pic.twitter.com/IQisV4IAmJ
— Charlie Schneider (@AwesomEmergency) October 10, 2017
В последнее время часто вижу в Сети много рассуждений на этот счёт. Любопытно.
Things I have worried about in 2017:
-nuclear war
-human rights
-natural disasters
-rey taking kylo's hand in #TheLastJedi
— Mackenzi Lee (@themackenzilee) October 10, 2017
Вещи, за которые я переживаю в 2017 году:
— ядерная война
— права человека
— природная катастрофа
— Рэй принимает руку Кайло Рена
My four favorite shots from the #TheLastJedi trailer pic.twitter.com/wTOyIkv6H9
— Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) October 10, 2017
Самые значимые кадры из трейлера для меня.
И немного комментариев из профильных сообществ «Вконтакте»
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