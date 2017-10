10 октября в Сети появился новый трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн» — и это было впечатляюще! Старые и новые герои, космические и наземные баталии, тренировка Рей, хмурый Люк и якобы несколько сюжетных поворотов.

Трейлер «Последних джедаев» ждали очень долго, ведь первый тизер появился ещё в апреле. И вот как встретили ролик поклонники космической саги.

Комментарии к англоязычной версии трейлера

У меня оргазм и сердечный приступ одновременно!

Показали не очень много, но достаточно для хайпа и новых вопросов.

«Звёздные войны. Эпизод 8: подростковые годы Кайло Рена. Это не какой-то период (Отсылка к мему про переходный возраст подростков. — Прим. МирФ)

Кадр с Кайло Реном и штурмовиками Первого Ордена очень напоминает 501-й легион и выполнение приказа 66 Дартом Вейдером.

А вот несколько комментариев к дублированной версии трейлера

Немного постов из Твиттера

То чувство, когда посмотрел новый трейлер «Последних джедаев».

В последнее время часто вижу в Сети много рассуждений на этот счёт. Любопытно.

Things I have worried about in 2017:

-nuclear war

-human rights

-natural disasters

-rey taking kylo's hand in #TheLastJedi — Mackenzi Lee (@themackenzilee) October 10, 2017

Вещи, за которые я переживаю в 2017 году:

— ядерная война

— права человека

— природная катастрофа

— Рэй принимает руку Кайло Рена

My four favorite shots from the #TheLastJedi trailer pic.twitter.com/wTOyIkv6H9 — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) October 10, 2017

Самые значимые кадры из трейлера для меня.

И немного комментариев из профильных сообществ «Вконтакте»