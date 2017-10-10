«Звёздные войны: Последние джедаи»: новый трейлер

Вышел второй трейлер фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» — VIII эпизода «Звёздных войн».

На всякий случай предупреждаем: режиссёр картины Райан Джонсон не советует смотреть трейлер, и Марк Хэмилл с ним согласен. Если боитесь спойлеров — лучше почитайте наше интервью с Хэмиллом.

А если не боитесь — смотрите. И ждите в ближайшее время наш подробный разбор.

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В России фильм выйдет в прокат 14 декабря.