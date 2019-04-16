В середине апреля многие СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание, что в российской версии фильма «Хеллбой» прокатчик заменил Сталина на Гитлера и «запикал» оригинальную дорожку.

В фильме есть эпизод, в котором Хеллбой общается с Бабой-ягой. В разговоре речь заходит о глазе, которого рогатый чёрт лишил ведьму, когда та пыталась воскресить Иосифа Сталина. Именно такую версию услышали западные зрители — это подтверждают англоязычные порталы. А вот в локализации Баба-яга пыталась воскресить именно Гитлера.

Примечательно, что изменения коснулись не только дубляжа, но и в оригинальной версии с субтитрами. Упоминание Сталина попросту «запикали», а в тексте оставили Гитлера.

Издание TJournal связалось с прокатчиком Megogo Distribution, но тот не ответил. Источник, близкий к индустрии, пояснил, что упоминание Гитлера и использование нацисткой символики в России находится в «сером правовом поле». Прокатчики в том числе опасаются проблем с Минкультом.

Megogo Distribution и ранее похожим образом цензурировала фильмы. Например, в экшен-комедии с Райаном Рейнольдсом и Сэмуэлем Л. Джексоном «Телохранитель киллера» герой Гэри Олдмена в локализации стал президентом Боснии, хотя в оригинале руководил Белоруссией. Неизвестно, как прокатчик переведёт «Телохранителя женя киллера» — сиквел уже находится в производстве.

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Кот-редактор
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