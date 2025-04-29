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В мае пройдут специальные показы фильма по Minecraft — на них можно кричать и петь

Андрей Квасков
29 апреля 13:50
801
1 минута на чтение
Warner Bros. и Legendary анонсировали специальные показы фильма по Minecraft, во время которых зрители могут «пошуметь». Их назвали Block Party Edition.

Анонс последовал после того, как фанаты устраивали настоящую вакханалию — с криками, бросанием попкорна и даже с участием живой курицы. В кинотеатрах стали предупреждать о выдворении таких хулиганов, в то время как режиссер самого фильма оказался не против подобного поведения.

Теперь же покричать и спеть можно будет вполне легитимно. Такие «шумные» сеансы пройдут 2 мая в США и ряде других стран.

Экранизация Minecraft собрала 815 миллионов долларов, показав лучший результат для фильмов в 2025 году.

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Андрей Квасков
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