В мае пройдут специальные показы фильма по Minecraft — на них можно кричать и петь

Block Party Edition.





Анонс последовал после того, как фанаты устраивали настоящую вакханалию — с криками, бросанием попкорна и даже с участием живой курицы . В кинотеатрах стали предупреждать о выдворении таких хулиганов, в то время как режиссер самого фильма оказался не против подобного поведения.





Теперь же покричать и спеть можно будет вполне легитимно. Такие «шумные» сеансы пройдут 2 мая в США и ряде других стран.





Экранизация Minecraft собрала 815 миллионов долларов, показав лучший результат для фильмов в 2025 году.



Warner Bros. и Legendary анонсировали специальные показы фильма по Minecraft, во время которых зрители могут «пошуметь». Их назвали