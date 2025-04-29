В мае пройдут специальные показы фильма по Minecraft — на них можно кричать и петь

Warner Bros. и Legendary анонсировали специальные показы фильма по Minecraft, во время которых зрители могут «пошуметь». Их назвали Block Party Edition.
Анонс последовал после того, как фанаты устраивали настоящую вакханалию — с криками, бросанием попкорна и даже с участием живой курицы
. В кинотеатрах стали предупреждать о выдворении таких хулиганов, в то время как режиссер самого фильма оказался не против подобного поведения.
Теперь же покричать и спеть можно будет вполне легитимно. Такие «шумные» сеансы пройдут 2 мая в США и ряде других стран.
Экранизация Minecraft собрала 815 миллионов долларов, показав лучший результат для фильмов в 2025 году.