Одна из старейших отечественных постановок по мотивам легендариума профессора Толкина, «Финрод-Зонг», возвращается на московскую сцену в конце декабря в обновлённом формате.

«Кольцо Фелагунда» — переосмысление оперы «Финрод-Зонг» (2001), повествующей о любви простого смертного и эльфийской принцессы, описанной в «Сильмариллионе». «Финдрод-Зонг» — постановка группы «Тампль», образованной в 2000 году и впервые выступившей с одноимённой рок-оперой на казанском фестивале «Зиланткон».

В «Кольцо Фелагунда» появятся новые сцены, а характеры многих персонажей раскроют более детально. История фокусируется на короле Финроде Фелагунде, благородном эльфийском правителе, который отправился с Береном в опасный поход за сильмариллом. Также изменилась аранжировка: всё музыкальное сопровождение исполняется на рояле, а большинство партий обрамлено звучанием многоголосого смешанного хора.

Посмотреть оперу можно будет 23 декабря в 19:00 в ТКЗ «Тампль» по адресу Ленинградский проспект, 47 (НИКФИ), Москва.Подробности постановки и информацию о билетах ищите здесь.