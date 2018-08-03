18 августа в Москве пройдёт четвёртый ежегодный фестиваль постапокалиптики AFTERTOWN. Через пару недель в столице появится мегаполис с постъядерной церковью, аренами для сражений, салунами и другими приметами постапока. Так что если вас вдохновляют книги Дмитрия Глуховского, игры вроде Fallout и Wasteland или фильмы о Безумном Максе — вас ждут с полудня до самой полуночи.

Фестиваль пройдёт на территории центра военно-тактических игр «1945» (1-я Рыбинская улица, д. 1, стр. 4, Москва). Поддерживать атмосферу будут бойцы с протектированным оружием, косплееры, ролевики, игроки в покер и не только. С удовольствием проведут время и любители лазертага, а также ценители экстремального рока. Киноманы же наверняка оценят по достоинству рок-н-ролльный боевик Last Vegas, который вышел только в прошлом месяце.

Все подробности смотрите в ВК-группе фестиваля.