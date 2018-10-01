Bloomberg назвал месяц премьеры нового сезона «Чёрного зеркала» — декабрь. Какого числа состоится премьера пятого сезона антологии, пока неизвестно, однако прошлый сезон сериала тоже стартовал на малых экранах в декабре.
Кроме этого, в новом сезоне зрителей ждёт сюрприз — создатели обещают, что один из эпизодов будет интерактивным. Зрители смогут повлиять на развитие истории и выбирать действия протагонистов. Только от их выбора будет зависеть концовка серии.
Источники Bloomberg утверждают, что в скором времени наш ждёт ещё несколько подобных проектов. По их словам, Netflix активно взялся за разработку интерактивных шоу. Компания надеется, что с помощью таких сериалов пользователи сервиса будут больше включены в просмотр.
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