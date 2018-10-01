Bloomberg назвал месяц премьеры нового сезона «Чёрного зеркала» — декабрь. Какого числа состоится премьера пятого сезона антологии, пока неизвестно, однако прошлый сезон сериала тоже стартовал на малых экранах в декабре.

Кроме этого, в новом сезоне зрителей ждёт сюрприз — создатели обещают, что один из эпизодов будет интерактивным. Зрители смогут повлиять на развитие истории и выбирать действия протагонистов. Только от их выбора будет зависеть концовка серии.

Источники Bloomberg утверждают, что в скором времени наш ждёт ещё несколько подобных проектов. По их словам, Netflix активно взялся за разработку интерактивных шоу. Компания надеется, что с помощью таких сериалов пользователи сервиса будут больше включены в просмотр.

Читайте также

Почему вы должны посмотреть «Чёрное зеркало» 5

Почему вы должны посмотреть «Чёрное зеркало»

 20.10.2016

Каждый выпуск этого сериала ставит неловкие вопросы об обществе и прогрессе. Сейчас «Чёрное зеркало» возрождают, и самое время пересмотреть старые серии.

Почему вы должны посмотреть «Чёрное зеркало» 14

Как «Чёрное зеркало» сбывается в реальности

 08.11.2016

Дополненная и виртуальная реальность больше не фантастика, а веб-камеру уже пора заклеивать.

«Чёрное зеркало»: обсуждаем 4 сезон 6

«Чёрное зеркало», 4 сезон: обзор-разговор

 05.01.2018

Наши авторы спорят: сериал начал повторяться и утратил зубастость — или он всё тот же и даже прибавил?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Показать комментарии