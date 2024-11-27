В раннем доступе вышла стимпанковская RPG New Arc Line в духе Arcanum

Студия Dreamate объявила о релизе в раннем доступе New Arc Line — фэнтезийной пошаговой RPG в сеттинге стимпанка.
События тайтла развернутся в золотой век магии и технологий, а геймерам предстоит исследовать масштабный мир, создавать смертоносные устройства, осваивать волшебство и так далее. Естественно, решения будут влиять на сюжет. Более того, можно будет заводить романы и плести заговоры.
Сейчас игрокам доступна около четверти сюжетной кампании на 10-12 часов. Разработчики обещают регулярные обновления и постоянно держать связь с сообществом.
RPG доступна в Steam, GOG и EGS. Полноценный релиз New Arc Line планируется в следующем году — тогда же игра поселится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.