В России анонсировали Machine Mind — экшен с элементами стратегии и сурвайвала

Мир пережил атомную войну после того, как таинственный вирус охватил планету и уничтожил большую часть человечества. Некоторым удалось найти убежище на орбитальной станции, а Земля превратилась в пустошь, где правят безумные рейдеры.

После крушения корабля твоя личность сохранилась в специальном модуле сознания благодаря экспериментальной программе, но ты остался пленником металлической оболочки. Используй роверы, чтобы выжить, восстановить связь с орбитой и разгадать загадки катастрофы, изменившей всё.