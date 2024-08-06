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В России выпустят настольную игру по Heroes of Might and Magic III на русском языке
Андрей Квасков
12 августа 13:10
1053
1 минута на чтение
Компания Choo Choo Games заявила, что издаст настольную игру по мотивам культовой Heroes of Might and Magic III на территории России с полным переводом на русский язык.

Настолка будет рассчитана на компанию до четырех человек. В среднем партия будет длиться полтора часа.

В Choo Choo Games предупредили, что правообладатель не дал возможности продажи отдельных комплектов карт на русском.

Поставки ожидаются во втором квартале 2025 года. За рубежом базовая версия стоит 85 долларов, а стоимость для России пока не огласили.

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Андрей Квасков
12 августа 13:10
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