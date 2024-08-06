В России выпустят настольную игру по Heroes of Might and Magic III на русском языке

на территории России с полным переводом на русский язык





Настолка будет рассчитана на компанию до четырех человек. В среднем партия будет длиться полтора часа.





В Choo Choo Games предупредили, что правообладатель не дал возможности продажи отдельных комплектов карт на русском.





Поставки ожидаются во втором квартале 2025 года. За рубежом базовая версия стоит 85 долларов, а стоимость для России пока не огласили.

Компания Choo Choo Games заявила, что издаст настольную игру по мотивам культовой Heroes of Might and Magic III