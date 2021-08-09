В сентябре выйдет новая глава «Берсерка»

10 сентября в журнале Young Animal выйдет 364 глава «Берсерка» — первая после смерти его автора Кэнтаро Миуры.
Новая глава продолжит историю манги. Судя по всему, ее создатель оставил некоторые черновики. Но что ждет фанатов дальше, все еще не понятно.
Также в 364 главе будут постер с лучшими моментами «Берсерка» и комментарии мангак, на которых повлияло творчество Миуры.
Кстати, одной из главных тем августовского номера «Мира фантастики» стал «Берсерк», который мы вспомнили от начала до конца.
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Дмитрий Кинский | 01.06.2021
Это битва Стриги с людьми.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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