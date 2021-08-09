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    Новости

    В сентябре выйдет новая глава «Берсерка»

    9 августа 2021
    09.08.2021
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    0 минут на чтение
    В сентябре выйдет новая глава «Берсерка» 1

    10 сентября в журнале Young Animal выйдет 364 глава «Берсерка» — первая после смерти его автора Кэнтаро Миуры.

    Новая глава продолжит историю манги. Судя по всему, ее создатель оставил некоторые черновики. Но что ждет фанатов дальше, все еще не понятно.

    Также в 364 главе будут постер с лучшими моментами «Берсерка» и комментарии мангак, на которых повлияло творчество Миуры.

    Кстати, одной из главных тем августовского номера «Мира фантастики» стал «Берсерк», который мы вспомнили от начала до конца.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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