Отличная новость для всех поклонников Курта Воннегута. Журнал The Nation нашёл в закромах ранее неизданный рассказа писателя и опубликовал его для всех желающих.

В введении перед рассказом редактор журнала Ричардж Линджмен объясняет, что многие американские авторы прошлого века тесно сотрудничали с периодическими изданиями. Воннегут тоже писал для журналов. Выяснилось, что в своё время его рассказ «Реквием по Цайтгайсту» просто не был принят к печати. Теперь рассказ нашли и опубликовали.

В центре сюжета — история Омара Цайтгайста, изобретателя «космической бомбы», которая, по его словам, «по сравнению с водородной — что землетрясение по сравнению с икотой». Учёный был до крайности рассеянным. Он даже не заметил, что работал на нацистскую Германию.