Компания Universal объявила, что приобрела права на три известные фантастические книги и планирует снять по ним телесериалы. Две из этих книг — настоящая классика, экранизаций которой мы будем ждать с нетерпением.

Курт Воннегут «Сирены Титана»

Этот роман рассказывает о миллионере Уинстоне Румфорде, который со своей собакой по кличке Казак отправился в путешествие во времени и пространстве. Он оказался «размазан» по континууму и периодически материализуется то на Земле, то на Марсе, то на Меркурии, то на Титане.

В одно из своих появлений на Земле в XXII веке он напророчил молодому богачу Малаки Константу его будущее — отнюдь не светлое. Вскоре Малаки, который до этого был невероятным везунчиком, потеряет своё состояние. А затем ему промоют мозги и завербуют в армию зомбированных солдат на Марсе, где он будет убивать, кого укажут. И это только начало его похождений.

Над сериалом по «Сиренам Титана» работают продюсеры Дэн Хармон (один из создателей «Рика и Морти») и Эван Кац («24», «Событие»).

Роджер Желязны «Князь света»

Этот роман сочетает научную фантастику с индийской мифологией. В будущем человечество улетело с погибшей Земли и завоевало другую планету, провозгласив себя богами для местных примитивных людей. Благо к тому времени земляне достигли невероятного прогресса в технологиях и фактического бессмертия.

Чтобы удержать власть, «боги» создают кастовую систему и в целом выстраивают мир по образу и подобию индийской мифологии. «Боги» даже сумели создать реинкарнацию, однако их верные последователи получают реинкарнацию в здоровых телах, а бунтовщики — в уродливых и больных. И лишь небольшая группа «богов» не согласна с таким положением вещей и хочет поделиться технологиями с «простыми смертными».

Сценарий сериала «Князь света» напишет Эшли Миллер — сценарист фильмов «Люди Икс: Первый класс» и «Тор». А продюсером числится Гейл Энн Хёрд — одна из создателей «Терминатора» и «Чужих».

К слову, проект экранизации «Князя света» уже существовал — и знаменитый художник Джек Кирби сделал для него ряд впечатляющих концепт-артов в психоделическом стиле. Сам фильм так и не был создан, но этот проект пригодился ЦРУ как прикрытие для знаменитой «Операции «Арго» — американские дипломаты эвакуировались, прикинувшись съёмочной группой «Князя света».

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Мэгги Стивотер «Круг воронов»

Если два предыдущих проекта будут основаны на классике научной фантастики, то трилогия «Круг воронов» — это современное подростковое городское фэнтези, действие которого происходит в сегодняшней Вирджинии. Главная героиня, Блю Сарджент, знакомится с парнями из частной магической школы Аглионбай, прозванными «Воронята». И старается не слишком в них влюбляться, потому что мать-экстрасенс напророчила ей, что тот, кого она полюбит, умрёт.

Во главе проекта поставили самых подходящих для этого дела продюсеров: Эндрю Миллера, руководившего сериалом «Тайный круг», и Кэтрин Хардвик, режиссёра самых первых «Сумерек».

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