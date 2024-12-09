В США продают дом Стэна Ли с тремя статуями Человека-паука

Покойный Стэн Ли, легендарный автор комиксов Marvel, оставил после себя впечатляющее наследие не только в сфере развлечений, но и в сфере недвижимости.
Последняя резиденция Ли была выставлена
на продажу его дочерью за 8,8 млн долларов. Шикарный дом расположен в одном из престижных районов Лос-Анджелеса.
Общая площадь владений составляет почти 1600 квадратных метров, а на их территории расположены 3 спальни, 7 ванных комнат, беседка, домашний кинотеатр, сауна и бассейн.
Будущие владельцы дома также станут обладателями трех статуй Человека-паука из известного мема. Каждая из них лично подписана Стэном Ли, но особо ярые фанаты комиксов могут купить Паучков отдельно.