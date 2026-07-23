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Новости

Создатель «Суперсемейки» не даст героям повзрослеть — ради главной идеи франшизы

Андрей Квасков
23 июля 13:38
138
1 минута на чтение
Создатель «Суперсемейки» Брэд Бёрд рассказал сюжетные детали третьей части, которая ожидается в июне 2028 года.

Режиссёр подтвердил, что в триквеле не будет временного скачка — видимо, история продолжится практически сразу после событий второй части.

По словам Бёрда, он сознательно отказался от идеи показать повзрослевших детей, поскольку каждый член семьи Парр воплощает определённый этап жизни. Поэтому Джек-Джек останется младенцем, Дэш — неугомонным ребёнком, а Виолетта — застенчивым подростком.

Режиссёр считает, что суперспособности героев напрямую связаны с их возрастом и характером: именно эта концепция лежит в основе франшизы. Если герои повзрослеют, «Суперсемейка» потеряет одну из своих ключевых идей.

До «Суперсемейки 3» Брэд Бёрд выпустит на Netflix оригинальный мультфильм «Рэй Ганн», который выйдет 18 декабря.

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Андрей Квасков
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