Создатель «Суперсемейки» не даст героям повзрослеть — ради главной идеи франшизы

















До «Суперсемейки 3» Брэд Бёрд выпустит на Netflix оригинальный мультфильм «Рэй Ганн», который выйдет 18 декабря.



Создатель «Суперсемейки» Брэд Бёрд рассказал сюжетные детали третьей части, которая ожидается в июне 2028 года.Режиссёр подтвердил, что в триквеле не будет временного скачка — видимо, история продолжится практически сразу после событий второй части.По словам Бёрда, он сознательно отказался от идеи показать повзрослевших детей, поскольку каждый член семьи Парр воплощает определённый этап жизни. Поэтому Джек-Джек останется младенцем, Дэш — неугомонным ребёнком, а Виолетта — застенчивым подростком.Режиссёр считает, что суперспособности героев напрямую связаны с их возрастом и характером: именно эта концепция лежит в основе франшизы. Если герои повзрослеют, «Суперсемейка» потеряет одну из своих ключевых идей.