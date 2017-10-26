Первые два сезона «Сорвиголовы» стали настоящей жемчужиной среди супергеройских сериалов. Шоу подарило нам одного из самых продуманных и интересных антагонистов — речь об Уилсоне Фиске, известном как Кингпин. Портал Deadline сообщает, что в третьем сезоне мы снова его увидим — актёр Винсент Д’Онофрио подписал контракт на съёмки.
Винсент — исключительный актёр, и Фиска он сыграет с прежней основательностью. Нам очень нравится, как развивается сериал «Сорвиголова» под контролем нового шоураннера Эрика Олесона.
Исполнительный продюсер Marvel TV Джеф Лоэб
За плечами Эрика Олесона уже есть несколько крупных телевизионных проектов. Он был исполнительным продюсером и сценаристом сериала «Человек в высоком замке» и одним из продюсеров «Стрелы». Над третьим сезоном работают студии Marvel TV и ABC Studios. Дата премьеры на Netflix пока неизвестна.
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