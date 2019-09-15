В удалённой сцене из «Железного человека» Ник Фьюри говорил о мутантах и укусах жуков

На церемонии вручения премии «Сатурн» глава Marvel Studios Кевин Файги показал альтернативную сцену после титров первого «Железного человека». Она не вошла в итоговую версию фильма, вместо неё добавили немного другую вариацию — зато теперь она появилась в сети, а ещё её можно будет увидеть в коллекционном издании «Саги бесконечности», куда войдёт много других дополнительных материалов.

В этой удаленной сцене Ник Фьюри тоже обращается к Тони Старку и вспоминает некие другие случаи:

Словно мне было мало гамма-лучей, укусов радиоактивных жуков и всяких мутантов, я ещё должен иметь дело с избалованным ребенком, который не хочет играть с другими и который предпочитает хранить свои игрушки при себе.

Можно предположить, что тогда Marvel Studios не была уверена, что она когда-нибудь сможет включить Людей Икс и Человека-паука в киновселенную. Но теперь ситуация обстоит иначе (правда, с Человеком-пауком временно придётся попрощаться).