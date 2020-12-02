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    Новости

    В возрасте 73 лет скончался Хью Кияс-Бёрн — Несмертный Джо из «Безумного Макса»

    2 декабря 2020
    Кот-император
    02.12.2020
    990
    0 минут на чтение
    В возрасте 73 лет скончался Хью Кияс-Бёрн — Несмертный Джо из «Безумного Макса»

    Печальные новости.

    По данным режиссёра и сценариста Теда Гейгана в возрасте 73 лет скончался австралийский актёр английского происхождения Хью Кияс-Бёрн. Его вы можете помнить по злодейским ролям в первом «Безумном Максе», где он сыграл Потрошителя, и по «Дороге ярости», где он воплотил Несмертного Джо. Информацию о смерти подтвердил коллега и друг артиста Брайан Тренчард-Смит у себя в фейсбуке.

    О причине смерти не сообщается.

    Кияс-Бёрн успел также сыграть в сериалах «Моби Дик» и «На краю вселенной», а также в ряде австралийских фильмов.

    Кроме того, актёр много играл в театре, а с 1968 по 1972 участвовал в постановках Королевской шекспировской компании — среди них были «Как вам это понравится», «Доктор Фауст», «Гамлет», «Король Лир», «Много шума из ничего» и другие.

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    Кот-император
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