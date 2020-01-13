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В Детройте в возрасте 80 лет скончался советский кинорежиссёр Константин Бромберг, поставивший такие картины, как «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника» и «Чародеи», которые стали настоящими хитами. О смерти Бромберга рассказал режиссёр и сценарист Михаил Идов («Лето», «Юморист»).

Идов пояснил, что его родители были знакомы с Бромбергом, по его словам, после переезда в США в 80-х режиссёр фильмами уже не занимался.

Константин Бромберг в Харькове, в 1939 году. В 1965-м он окончил сценарный факультет ВГИК в Москве. Первой работой стала короткометражка «Длинный день Кольки Павлюкова», которую Бромберг выпустил в 1968-м. Кроме фильмов Бромберг также написал три сюжета для детской юмористической передачи «Ералаш».

В честь него братья Стругацкие назвали одного из персонажей романов «Волны гасят ветер» и «Жук в муравейнике» — Айзека Бромберга. Он историк науки и эрудит, автор гипотезы Бромберга.