Цифровой магазин GOG запустил очередную акцию — на этот раз приуроченную к началу учёбы. В рамках распродажи Back to School 2019 платформа предлагает скидки до 90% на более чем 150 тайтлов: от новинок этого года до классики, которой так славен GOG.

Выбрали несколько любопытных предложений:

Кроме того, до 3 сентября в магазине действует еженедельная распродажа, в рамках которой можно со скидкой приобрести игры Alone in the Dark, >observer_ (с Рутгером Хауэром), Fear и Outlast.

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