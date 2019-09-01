Цифровой магазин GOG запустил очередную акцию — на этот раз приуроченную к началу учёбы. В рамках распродажи Back to School 2019 платформа предлагает скидки до 90% на более чем 150 тайтлов: от новинок этого года до классики, которой так славен GOG.
Выбрали несколько любопытных предложений:
- «Ведьмак 3: Дикая охота». Издание «Игра года» (включает все DLC) — скидка 70% (450 рублей)
- Divinity: Original Sin II. Defenitive Edition — скидка 39% (489 рублей)
- They Are Billions — скидка 20% (720 рублей)
- Pillars of Eternity II: Deadfire. Obsidian Edition — скидка 60% (519 рублей)
- «Кровная Вражда. Ведьмак. Истории» — скидка 49% (509 рублей)
- Atom RPG — скидка 28% (359 рублей)
- Pathologic 2 — скидка 20% (599 рублей)
- Elex — скидка 59% (569 рублей)
- Vampyr — скидка 60% (799 рублей)
- Frostpunk — скидка 50% (300 рублей)
- Darksiders III — скидка 66% (919 рублей)
- Kingdom Come: Deliverance. Royal Edition — скидка 13% (609 рублей)
- Battletech — скидка 66% (249 рублей)
- Hellblade: Senua’s Sacrifice — скидка 49% (389 рублей)
Кроме того, до 3 сентября в магазине действует еженедельная распродажа, в рамках которой можно со скидкой приобрести игры Alone in the Dark, >observer_ (с Рутгером Хауэром), Fear и Outlast.
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