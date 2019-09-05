Видео: как новичку начать играть в Warhammer 40,000

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Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик, который посвящён Warhammer 40,000. В нём ведущий Семён Пыхтеев вместе с гостьей Татьяной Норман, специалистом издательства по направлению варгеймов. Вместе они рассказывают историю вселенной и игры, а также объясняют, как начать играть.

Часть ролика отводится по историю создания — как появился Warhammer (фэнтезийный и «сороковник»), какие авторы на него повлияли, что случилось с Warhammer Fantasy Battles, а также ответы на многие другие вопросы.

Вторая часть посвящена материалам для новичков — например, стартовым наборам, среди которых коробка «Не ведая страха» с 31 миниатюрой. Ну и разумеется, зашла речь о коллекционировании и покрасе.

Если вас заинтересовала тема, то не пропустите тематический номер журнала, посвящённый «Вархаммеру»! Статья про то, как начать играть, там тоже есть!

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