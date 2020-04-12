Видео: свыше 300 поклонников сняли фан-ремейк «Назад в будущее 2»

Project 88 — это фанатская попытка переснять культовый фильм Земекиса при помощи подручных средств. Авторы задумки описывают получившийся итог как «вдохновлённый карантином». Идея проекта была в том, чтобы объединить поклонников картины по всему миру.

«Назад в будущее 2» разделили на 88 эпизодов и раздали командам участников (всего таковых набралось свыше 300 человек из 9 стран). За неделю команды отсняли свои кусочки кто во что горазд: анимация, игра актёров с бюджетным реквизитом, стоп-моушн с пластилином и «Лего». В некоторые сценки даже пригласили актёров из оригинала для участия в качестве камео!

Вот что в итоге получилось:

Сами создатели картины неоднократно высказывались против ремейка трилогии. Дело в том, что у самого Земекиса и у сценариста Боба Гейла в контрактах прописано, что Universal не может перезапустить картины без их согласия. Последний даже сравнил ремейки с проституцией.

А Том Холланд, исполнитель роли нового Человека-Паука, рассказывал, что ему предлагали сыграть в потенциальном перезапуске, но он отказался. Впрочем, поклонников эта идея заинтересовала, поэтому они при помощи нейросетей показали, как может выглядеть ремейк с Холландом (и Робертом Дауни-младшим) в главных ролях.