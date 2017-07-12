В рамках скорого выхода третьего сезона «Рика и Морти» в Сети вышло три видеоролика из серии The Non-Canonical Adventures. Их опубликовали с логотипом родного канала шоу Adult Swim на ютуб-канале Not Justin Roiland. По всей видимости, этот канал принадлежит самому Джастину Ройланду — они вместе с Дэном Хармоном частенько называют аккаунты «не своими» именами.
Короткие ролики обыгрывают сценки из классики кинофантастики: в подборку вошли «Реаниматор», «Бегущий по лезвию» и «Чужой». Даже немного жаль, что это не «каноничные» приключения героев, вписанные в основной сюжет. Впрочем, создатели мультсериала обычно делают более тонкие отсылки к поп-культуре и научной фантастике.
Ранее Adult Swim выпускал Хэллоуинскую подборку The Non-Canonical Adventures, в которой было 6 роликов. Посмотреть их можно вот здесь.
Третий сезон сезон «Рика и Морти» выйдет уже совсем скоро — 30 июля.comments powered by HyperComments