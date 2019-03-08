7 марта Marvel Studios выпустили в прокат «Капитана Марвел», следующий супергеройский блокбастер киновселенной. Это картина стала первой, которая вышла после смерти Стэна Ли, одного из основателей и автора многих известных персонажей издательства. Создатели картины оставили в фильме посвящению Стэну — заставку, из-за которой вы захотите пересмотреть весь фильм.

Камео Стэна Ли есть и в самом фильме. Помните сцену из трейлера, когда Капитан Марвел ищет в поезде скрулла, принявшего личину старушки? Стэн Ли — один из пассажиров.

Ранее некоторые пользователи соцсетей обвинили маркетологов «Капитана Марвел» за то, что в аккаунте Стэна Ли в Твиттере появился промо-пост фильма — якобы компания так «наживается» на имени легендарного комиксиста. На самом деле, отношение к нему съёмочной команды и всех причастных к фильму можно увидеть именно в этих титрах.

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Журналисты называют фильм совсем не похожим на другие картины Киновселенной Marvel.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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