7 марта Marvel Studios выпустили в прокат «Капитана Марвел», следующий супергеройский блокбастер киновселенной. Это картина стала первой, которая вышла после смерти Стэна Ли, одного из основателей и автора многих известных персонажей издательства. Создатели картины оставили в фильме посвящению Стэну — заставку, из-за которой вы захотите пересмотреть весь фильм.

Камео Стэна Ли есть и в самом фильме. Помните сцену из трейлера, когда Капитан Марвел ищет в поезде скрулла, принявшего личину старушки? Стэн Ли — один из пассажиров.

Ранее некоторые пользователи соцсетей обвинили маркетологов «Капитана Марвел» за то, что в аккаунте Стэна Ли в Твиттере появился промо-пост фильма — якобы компания так «наживается» на имени легендарного комиксиста. На самом деле, отношение к нему съёмочной команды и всех причастных к фильму можно увидеть именно в этих титрах.