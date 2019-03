7 марта, в день начала проката «Капитана Марвел», в твиттер-аккаунте покойного Стэна Ли появилась промо-запись о премьере фильма.

Captain Marvel landed in Hollywood this past Monday for the movie’s premiere! Read more about the evening below: https://t.co/EEzgZSPX3W

Поклонники легендарного комиксиста не оценили акцию. Фанаты оставили десятки негативных и осуждающих комментариев.

Все «задизлайкали» это

Wtf… Why is this account still being used? O.o

Почему этот аккаунт до сих пор используется?

Not the real Stan Lee.

Нет, не «настоящий Стэн Ли» (обыграно имя профиля @TheRealStanLee — МирФ)

Некоторые комментаторы предложили воспользоваться функцией «пожаловаться», чтобы обратить внимание администрации соцсети.

Want to report the profile as hacked.

Хочу пожаловаться на то, что профиль взломали.

Report this for using a dead man's account.

Пожалуйтесь за использование аккаунта покойного.

Пожаловался.

@Twitter needs to remove this account.

Twitter стоит удалить этот аккаунт

Ситуацию обыграл блогер и ведущий подкаста Mumkey Jones, который вспомнил о картине «Уикэнд у Берни», в которой главные герои выдавали труп владельца корпорации перед гостями за живого.

I hope when I'm dead my corporate owners Weekend At Bernie's my corpse to shill their products

— The Monkey Who Stares At Goats (@VincentHatesGod) March 7, 2019