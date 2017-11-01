Видеоигра Bloodborne получит продолжение в виде комикса

Многие поклонники мрачной вселенной видеоигры Bloodborne покорно ждут, когда разработчики и издатель анонсируют — если вообще анонсируют — вторую часть. Увы, в ближайшее время сиквел вряд ли увидит свет, однако не стоит отчаиваться — к изданию готовится официальный комикс Bloodborne: Death of Sleep, который появится на прилавках в феврале 2018 года.
Работать над ним будут сценарист Алес Кот (серии Generation Gone, Zero, Secret Avengers) и художник Пётр Ковальский (иллюстрировал комиксы по Wolfenstein и Dark Souls). По словам Кота, он практически «одержим» игрой!
Bloodborne — одна из моих самых любимых игр. Я провёл в ней около 200 часов, исследуя эту вселенную — ещё до того, как я узнал про комикс. Я ею «одержим». Для меня честь работать в этой вселенной.
Сценарист Алес Кот
Вот как выглядит обложка первого номера:
Кроме того, недавно по вселенной Bloodborne издали настольную карточную игру. В этой полукооперативной игре участники сражаются с монстрами и боссами, применяя особые способности персонажей и карты манёвров. Настолка также вышла и в России.
Игра есть в этом списке
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И нетрудно догадаться, кто на первом месте.
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