Вигго Мортенсену предложили сыграть Арагорна в «Охота на Голлума»

Сценаристка нового фильма «Властелина колец» Филиппа Бойенс заявила , что Вигго Мортенсену предложили вернуться к роли Арагорна.





Персонаж будет важной фигурой в ленте и вся команда, включая Питера Джексона, надеется на возвращение Мортенсена. Актер еще не дал точный ответ, так как хочет ознакомиться с готовым сценарием картины, которого пока нет.





Если Мортенсен согласится на участие, то для процесса омоложения, скорее всего, используют цифровой грим вместо нейросетей.





Бойенс объяснила, что события «Охоты на Голлума» разворачиваются во время эпохи «Братства кольца», незадолго до того, как Фродо покидает Шир и отправляется в Ривенделл.





Режиссером новинки выступает Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. Актер Иэн МакКеллен, который сыграл Гэндальфа, тоже может появиться в фильме.



