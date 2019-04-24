Мы рады объявить, что вместе с LEGO Group запускаем «ВКонтакте» конкурс-викторину, в котором у вас есть шанс выиграть коллекционные наборы LEGO Star Wars! Да-да, те самые ретро-наборы, которые компания перевыпускает к 20-летию серии — среди них, например, «Подрейсер Энакина» (279 деталей), «Сноуспидер» (309 деталей) и другие.

Подробнее о переиздании наборов мы рассказывали ранее:

Читайте также Lego выпустила пять наборов к 20-летию Lego Star Wars Это классические наборы, выполненные в ретро-дизайне, которые будут содержать коллекционную фигурку персонажа.

Все подробности викторины читайте в этом посте. Если кратко, то вам нужно вступить в наше сообщество, в группу LEGO и ответить в комментариях на вопросы из статьи. Успеете ответить правильно — набор ваш! Полные правила читайте в прикреплённой статье.