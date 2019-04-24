Мы рады объявить, что вместе с LEGO Group запускаем «ВКонтакте» конкурс-викторину, в котором у вас есть шанс выиграть коллекционные наборы LEGO Star Wars! Да-да, те самые ретро-наборы, которые компания перевыпускает к 20-летию серии — среди них, например, «Подрейсер Энакина» (279 деталей), «Сноуспидер» (309 деталей) и другие.

Подробнее о переиздании наборов мы рассказывали ранее:

Читайте также

Lego выпустила пять наборов к 20-летию Lego Star Wars

Lego выпустила пять наборов к 20-летию Lego Star Wars

 19.04.2019

Это классические наборы, выполненные в ретро-дизайне, которые будут содержать коллекционную фигурку персонажа.

Все подробности викторины читайте в этом посте. Если кратко, то вам нужно вступить в наше сообщество, в группу LEGO и ответить в комментариях на вопросы из статьи. Успеете ответить правильно — набор ваш! Полные правила читайте в прикреплённой статье.

Читайте также

LEGO представила Хогвартс, состоя

LEGO представили Хогвартс из 6020 деталей

 26.07.2018

В набор, кроме замка, войдут хижина Хагрида и Гремучая ива, а также несколько десятков фигурок.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики