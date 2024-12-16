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«Властелин колец: Война рохирримов» создавали в ускоренном темпе для сохранения прав на франшизу

Андрей Квасков
16 декабря 15:33
412
1 минута на чтение
Анимационная лента «Властелин колец: Война рохирримов» стартовала со скромных 4,6 млн долларов в американском прокате за первые выходные.

Хотя бюджет у фильма составляет всего 30 млн долларов, картина вряд ли выйдет на окупаемость, но это, видимо, и прогнозировалось. Как пишет Variety, любые потери во время проката не станут критическими для Warner Bros.

По словам журналистов, «Властелин колец: Война рохирримов» создавался в ускоренном темпе, чтобы New Line Cinema сохранила права на франшизу Толкина, пока идет разработка лайв-экшен фильмов.

«Война рохирримов» получила достаточно прохладные отзывы как от прессы, так и от зрителей. Наш обзор уже можно прочесть на сайте.

Цифровая премьера должна состояться 7 января 2025 года.

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Андрей Квасков
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