«Властелин колец: Война рохирримов» создавали в ускоренном темпе для сохранения прав на франшизу





Хотя бюджет у фильма составляет всего 30 млн долларов, картина вряд ли выйдет на окупаемость, но это, видимо, и прогнозировалось. Как пишет Variety, любые потери во время проката не станут критическими для Warner Bros.





По словам журналистов, «Властелин колец: Война рохирримов» создавался в ускоренном темпе, чтобы New Line Cinema сохранила права на франшизу Толкина, пока идет разработка лайв-экшен фильмов.





«Война рохирримов» получила достаточно прохладные отзывы как от прессы, так и от зрителей. Наш обзор уже можно прочесть прохладные отзывы как от прессы, так и от зрителей. Наш обзор уже можно прочесть на сайте





Цифровая премьера должна состояться 7 января 2025 года.

Анимационная лента «Властелин колец: Война рохирримов» стартовала со скромных 4,6 млн долларов в американском прокате за первые выходные.