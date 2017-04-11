Похоже, у отечественной премьеры о первом выходе человека в открытый космос дела идут не очень хорошо. РБК сообщает, что департамент образования Москвы порекомендовал школам сводить учащихся на фильм «Время первых».

Многие директора школ и их представители подтвердили, что получили такие рекомендации. Заместитель директора школы №2123 Наталья Кузнецова заявила, что они организуют поход в кино, как только закончатся весенние каникулы.  Директор школы № 978 Ольга Гончарова рассказала, что на День космонавтики они водят учащихся в кино «независимо от рекомендаций департамента образования». В свою очередь, в московском лицее № 1535 школьники сами попросили организовать поход от школы в кино на «Время первых».

Департамент образования не смог оперативно дать РБК комментарий. Тем временем в социальных сетях разошёлся скриншот рекомендательного письма:

Власти Москвы порекомендовали школам отправить учащихся на фильм «Время первых» 1

Напомним, что отечественная новинка показывает весьма плохие результаты в прокате: в первый уик-энд «Время первых» заработало 145-150 миллионов рублей, что намного меньше, чем, например, у «Притяжения» (почти 400 миллионов). При этом фильм получил протекцию Министерства культуры, из-за чего кинотеатры были вынуждены на две недели отвести под него 35% всех сеансов.

Само по себе решение показывать школьникам фильм о важном историческом событии не такое уж и плохое. Проблема в том, что ситуация выглядит не очень достойно на фоне скандала вокруг «Времени первых». Отчего и складывается впечатление, что учащихся сгоняют в кино, лишь бы заполнить пустующие залы.

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