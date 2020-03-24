23 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было приняты решение, что кинотеатры во всех регионах России должны быть закрыты.

Вот что говорится в постановлении на сайте правительств РФ:

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Вместе с этим произошли некоторые изменения в графиках релизов в России:

Universal Pictures убрала с 2 июля «Миньонов: Грювитация», новая дата выхода мультфильма не назначена;

«Русский репортаж» убрал с 23 апреля «Магию зверя» и перенес с 9 на 30 апреля «О бесконечности»;

A-One Films убрала с 16 апреля «Молочные зубы», а когда фильм появится в прокате, неизвестно.

Когда откроют кинотеатры и другие заведения, пока что не сообщается.