Во втором сезоне «Колеса Времени» заменят исполнителя роли Мэта Коутона

Мы уже как-то писали, что Amazon продлил эпическое фэнтези «Колесо Времени» на второй сезон — задолго до выхода первого.
И вот, за пару месяцев до старта первого сезона, Deadline пишет, что компания решила заменить исполнителя одной из главных ролей. Речь о Мэте Коутоне, которого играл Барни Харрис («Клика», «Пустая корона»). Во втором сезоне его воплотит ирландский актёр Донал Финн («Ведьмак», «Проклятая»).
Барни Харрис и Донал Финн
Причины замены неизвестны.
Сага «Колесо Времени» рассказывает о путешествии нескольких героев, судьба которых оказывается связана с загадочным Возрождённым драконом, что способен как уничтожить мир, так и спасти его. Команду ведёт Морейн из ордена Айз Седай.
Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.
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